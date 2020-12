L'influenceuse retrouvée morte voulait divorcer : elle avait "peur pour sa vie", son mari dément

Alexis Sharkay a été tuée. C'est en tous cas ce que pensent la famille et les amis de cette influenceuse de 26 ans, retrouvée morte et dénudée près d'une route de Houston (Texas) à quelques kilomètres de chez elle. Alors que ses amis la décrivent comme "terrifiée" et disent qu'elle voulait divorcer de son mari, Tom, lui assure que leur mariage était heureux. Dans une interview, il a raconté ses derniers instants avec Alexis.

Portée disparue, Alexis Sharkey a été retrouvée morte à Houston (Texas) le 28 novembre dernier. Persuadée qu'il s'agit d'un assassinat, la mère de l'influenceuse américaine, Stacey Clark Robinault a donné plus de détails sur sa disparition. "Nous sommes complètement brisés. La famille est dévastée, ses cousins, ses soeurs, sa cadette de 13 ans... C'est juste très difficile", a-t-elle confié au média local KPRC-TV. À lire aussi Paige Laurie, son divorce : Le mari de l'héritière veut retrouver sa vie de luxe Le mari de Catherine Bach, de la série culte "Shérif, fais-moi peur", a été retrouvé mort... il était l'avocat de Michael Jackson ! Mort de Christophe Dominici : "Il avait du mal à supporter la vie" Le corps d'Alexis Sharkey (26 ans) a été retrouvé dénudé, sur le bord d'une route à Houston, à quelques kilomètres de son domicile, comme l'a indiqué la police de la ville texane, qui a ouvert une enquête pour homicide. C'est un éboueur qui a fait cette découverte morbide. "La façon dont elle a été retrouvée... ma fille ne ferait jamais ça à elle-même. Ça n'a pas de sens. Rien ici ne me suggère que c'était un accident. Rien d'autre ne vient à l'esprit, à part que quelqu'un lui a infligé cela", a poursuivi la maman d'Alexis, en évoquant son "instinct maternel". Alexis voulait divorcer : elle avait "peur pour sa vie" Elle s'est confiée à moi cette nuit-là... Elle était terrifiée. Cette fille avait peur pour sa vie", a raconté cet ami. Dans une interview à KTRK-TV, une autre chaîne de télévision locale, les amis d'Alexis Sharkey ont également expliqué être certains qu'il s'agissait d'un meurtre. Resté anonyme, l'un d'entre eux expliquait que pendant un voyage en octobre dernier, elle lui avait confié avoir peur pour sa vie. "Cette fille avait peur pour sa vie", a raconté cet ami. Tanya Ricardo - une autre amie d'Alexis Sharkey que l'influenceuse avait déjà montré sur Instagram - avait expliqué que son amie voulait divorcer de son mari, Tom Sharkey. "Récemment, elle m'a dit que ça n'allait pas et qu'elle avait rempli les papiers du divorce. C'est une personne très privée. Elle ne me parlait pas beaucoup de ce qu'il se passait chez elle", a-t-elle expliqué à KHOU11. Pour le mari, tout allait bien mais "elle n'était pas heureuse" Elle n'était pas heureuse. Elle était stressée. Je lui faisait des câlins en essayant de la rendre forte. Elle était une femme incroyable. Vraiment. Il y a toujours d'autres versions, à tout. J'étais celui qui la tenait dans ses bras, la chérissait et l'aidait à se reconstruire. Je sais ce que ma vie avec ma femme était", a-t-il expliqué. Après avoir rendu un sobre hommage à son ex-femme disparue sur les réseaux sociaux, Tom Sharkey dit avoir reçu des menaces de mort. Auprès de la chaîne KTRK-TV , cet homme au physique de bodybuilder a décrit son mariage comme "heureux", tout en démentant vouloir divorcer. "Elle était une femme incroyable. Vraiment. Il y a toujours d'autres versions, à tout. J'étais celui qui la tenait dans ses bras, la chérissait et l'aidait à se reconstruire. Je sais ce que ma vie avec ma femme était", a-t-il expliqué. Vraisemblablement le dernier à l'avoir vue en vie, Tom Sharkey en a dit plus sur ses derniers instants avec Alexis. Il explique l'avoir prévenue de ne pas prendre la route ce vendredi soir-là. "Elle m'a compris. Je l'ai comprise. Nous ne nous sommes pas disputés lorsqu'elle est partie. Je lui ai juste dit qu'elle ne pouvait pas conduire sous l'influence de l'alcool. Elle est partie quand même", a-t-il raconté, expliquant avoir collaboré avec les enquêteurs au sujet de l'homicide de son épouse, en leur transmettant tous leurs messages, e-mails et discussions téléphoniques. Ensuite, il s'est emporté avant de mettre une fin brutale à l'interview, en clamant que les policiers "trouveront que tout le monde était impliqué". "Je suis désolé, je ne suis pas un salaud. Je suis juste détruit", a-t-il lâché en partant.

