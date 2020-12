Une influenceuse disparue retrouvée morte et dénudée : un meurtre ? Des proches racontent

Nouveau drame aux États-Unis. Alexis Sharkey, une influenceuse de 26 ans, a été retrouvée morte à Houston (Texas) le samedi 28 novembre 2020 au matin. Sa famille et ses amis avaient alerté sur sa disparition quelques heures plus tôt. La jeune femme était censée rejoindre des amis afin de regarder des films samedi, mais ne répondait pas au téléphone. Sans nouvelles de sa fille, Stacey Clark Robinault a expliqué au journal local KHOU11 qu'Alexis n'avait pas donné signe de vie depuis vendredi soir.

Samedi, le corps d'Alexis Sharkey a été retrouvé dénudé, près d'une route dans le quartier de West Houston. Toujours d'après nos confrères américains, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de sa mort.

Alexis Sharkey a disparu après avoir fêté Thanksgiving au domicile de son amie, Tanya Ricardo. Leur dernier échange de SMS remonte à 18 heures. Ensuite, elle ne lui a plus répondu. "Elle est attachée à son téléphone. C'est une influenceuse. Elle travaille depuis son téléphone", a insisté Tanya Ricardo. C'est là que la famille d'Alexis Sharkey a publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux, disant qu'elle avait disparu depuis 24 heures.

La mère de l'influenceuse, Stacey, explique que Tom Sharkey, le mari de sa fille, lui a signalé sa disparition. "On a été alertés par son mari samedi qu'elle avait disparu. Tom nous appelé pour nous prévenir et bien sûr, en tant que parent c'est la panique", a-t-elle confié à KHOU11. Dimanche, elle a annoncé sur Facebook que le corps de sa fille avait été retrouvé.

"Je pense qu'elle a été assassinée"

Alexis avait déménagé à Houston avec son mari en janvier dernier. D'après Tanya Ricardo, l'amie de la victime, ils auraient de graves difficultés dans leur couple. "Récemment, elle m'a dit que ça n'allait pas et qu'elle avait rempli les papiers du divorce. C'est une personne très privée. Elle ne me parlait pas beaucoup de ce qu'il se passait chez elle", a-t-elle expliqué. Depuis, Tom Sharkey a rendu hommage à son épouse décédée sur les réseaux sociaux. En publiant des photos d'eux ensemble, il a écrit : "Tu as rendu ma vie incroyable ! Donné un sens à mon existence ! Mon but dans la vie ! Tu m'as montré comment aimer véritablement !".