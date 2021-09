La Belle et ses princes : Un candidat mêlé à un trafic de drogues, un gros butin retrouvé chez lui

C'est pour une affaire judiciaire que l'un des prétendants de La Belle et ses princes 2 (W9, en 2013) fait son retour sous le feu des projecteurs. Selon La Dépêche du midi, il aurait joué un rôle dans un trafic de drogues à Toulouse.

Il s'agit de Sammy, un jeune homme qui avait tenté de séduire Nelly. L'ancien candidat de télé-réalité de 31 ans a été approché par des trafiquants début 2021. Ils lui auraient promis de l'argent facile et auraient lourdement insisté pour qu'il travaille pour eux. Le prétendant de La Belle et ses princes a donc fini par accepter et pendant plusieurs mois, il a gardé la marchandise des dealers dans son appartement. Tout cela aurait pu rester secret mais une perquisition est venue tout changer.

Fin janvier 2021, la police a mis la main sur des armes à feu chez un habitant des Pradettes. Le parquet de Toulouse a donc ouvert une information judiciaire et les enquêteurs ont "auditionné les écoutes téléphoniques et les surveillances pour décrypter toute l'organisation de ce point de deal". Ainsi, le 5 mai dernier, sept personnes ont été appréhendées et le logement de Sammy a été perquisitionné. La Dépêche du midi précise que "plusieurs kilos de résine de cannabis, des balances de précision, des pochons remplis d'herbe de cannabis, près de 2 000 euros en liquide et un détecteur de faux billets" ont été retrouvés dans l'une des chambres.

Si lors de l'audition devant les enquêteurs, Sammy a admis qu'il était "une nourrice", il a précisé qu'il aurait agi par peur des représailles. "Nous laissons l'instruction suivre son cours, nous verrons les responsabilités de chacun le jour du jugement. Ce n'est pas un trafiquant de stupéfiants et il n'a jamais eu d'antécédent judiciaire", a confié Me Saihi Majouba son avocate. Bien qu'il soit mis en examen, il est laissé libre sous contrôle judiciaire.

Rappelons que Sammy est présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.