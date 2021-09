La Fête de la Chanson à l'Orientale : Carla Bruni, Gims, Nicoletta réunis pour une soirée unique

C'est une soirée tout à fait unique que propose France 2 ce samedi 4 septembre 2021. Laury Thilleman et André Manoukian prolongent les vacances en emmenant les téléspectateurs à Marrakech, dans le décor magnifique du luxurieux Palais Selman à l'occasion de l'émission La Fête de la Chanson à l'Orientale, tournée en juin dernier.

Le duo a accueilli pour l'occasion une pluie de personnalités françaises et méditerranéennes qui ont accepté de reprendre des tubes cultes en se les réappropriant de manière orientale. Ils ont été accompagnés de trois orchestres, philharmonique, rythmique et oriental.

En duo ou en solo, ils offrent un rendez-vous musical inédit. Carla Bruni-Sarkozy va par exemple partager la scène avec Amir pour chanter La vie en rose, Nicoletta et Claudio Capeo seront réunis sur Il est mort le soleil, Barbara Pravi interprétera Les moulins de mon coeur, Gims, Slimane et Dadju formeront un trio sur le titre Belle, et Farrah El Dybani (lauréate de l'académie de l'Opéra de Paris) et Vincent Niclo pousseront de la voix sur Histoire d'un amour. La prestation d'Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana est également très attendue, elles qui chanteront en arabe ensemble pour la première fois. Des stars du moyen orient seront également de la partie, comme l'égyptien Abu ou encore les marocaines Hasan et Manal.

Ont également été conviés Dany Brillant, Enrico Macias, Nacash et Chico et les Gypsies. En clair, c'est une soirée à ne manquer !

La Fête de la Chanson à l'Orientale, ce samedi 4 septembre à 21h05 sur France 2 !