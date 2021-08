La Villa des coeurs brisés : Fiançailles d'une ex-candidate, grande annonce avant le mariage !

Au cours de la troisième saison de La Villa des coeurs brisés (TFX) en 2017, elle se présentait comme célibataire depuis 120 jours. Sa problématique ? "Je n'arrive pas à oublier mon ex." Aujourd'hui, Yamina Niya est une femme comblée ! Dimanche 15 août 2021, sur Instagram, elle annonce ses fiançailles avec son compagnon.

C'est lors d'un superbe voyage en Grèce avec son amoureux Clément Faugas, un charmant bordelais au crâne rasé, que la belle brune annonce la grande nouvelle en vidéo sur le réseau social de partage d'images. Alors qu'elle se tient debout en robe orange, de dos, sur le rebord d'une piscine, Yamina se retourne et découvre son compagnon à genoux, lui demandant ainsi sa main. La belle saute de joie et ne peut contenir son émotion. Une jolie scène d'amour au son du tube Fast Car de Tracy Chapman.

"Et votre Yamina Jones trouva son Mister Big. @Clement__fgs I love you", lance la future mariée en légende. "#ISaidYes ("J'ai dit oui" en anglais, NDLR)", "Couple", "Wedding", ajoute-t-elle en hashtag. En commentaires, les internautes sont ravis d'apprendre cette heureuse nouvelle qu'est le mariage à venir de la belle Yamina avec son amoureux Clément ! Parmi eux, certains visages bien connus du petit écran à l'instar de Maeva Martinez (Secret Story 10 en 2016 et actuellement Mamans & célèbres), Stéphanie Clerbois (Secret Story 4 en 2010 et actuellement Mamans & célèbres), Hagda Prata (10 Couples parfaits, saison 1 en 2017) ou encore Claire Tomek (10 Couples parfaits, saison 1 en 2017). De son côté, Clément partage une photo souvenir de ce "moment magique".