Florian (Mariés au premier regard) : Rupture avec Yamina et grosse mise au point

Après un peu plus d'un an de relation, Florian et Yamina ont rompu. Le beau brun, qui a participé à la saison 2 de Mariés au premier regard (2017, sur M6), émission au cours de laquelle il a épousé Charlène, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

En légende d'une photo de son couple postée dimanche 11 août 2019, il a fait part de sa peine et a fait savoir que Yamina et lui n'avaient pas l'intention de faire le buzz autour de leur séparation. "Malheureusement la vie n'est pas toujours facile, parfois il nous arrive des choses qui font mal comme une séparation. C'est dur, lourd à digérer malgré tout l'amour qu'on a partagé dans notre couple. Les causes de notre séparation nous appartiennent donc respectez ça s'il vous plaît. (...) Nous nous respectons énormément, nous ne nous détestons pas du tout, bien au contraire. Ni elle ni moi ne parlerons de nous en mal ou pour se faire du mal car on n'est pas comme ça, ce n'est pas nous, ça ne l'a JAMAIS été. Tout ce qu'on a vécu était sincère... Vrai !! Alors s'il vous plaît respectez notre silence. Il n'y a pas eu tromperie, déchirure, méchanceté ou trahison : juste des choix...", a-t-il fait savoir.

Florian remercie ensuite ses fans qui ont toujours été là pour lui. Puis, l'ex-candidat de MAPR ajoute : "Vous dire que je vais bien n'est pas vrai et une séparation n'est jamais agréable mais j'essaie d'aller de l'avant de me relever et d'essayer d'apprendre de nos erreurs, et surtout d'avancer car là vie nous met a l'épreuve et il faut essayer de garder la tête haute. Je vais vivre ma peine, cicatriser et me reconstruire du mieux que je peux. La peine ne s'explique pas... Merci de me comprendre si je suis moins présent, moins souriant, moins pétillant de bonheur." Florian a confirmé en story sa volonté de "prendre du recul" par rapport aux réseaux sociaux.