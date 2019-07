Florian (Mariés au premier regard) célibataire : c'est fini avec sa "pêche" !

Après avoir dit "oui" à Emma dans Mariés au premier regard saison 2 (M6), Florian s'était retrouvé célibataire. Puis, en mars dernier, il se dévoilait en couple avec une mystérieuse inconnue sur les réseaux sociaux. Une histoire d'amour qui n'aura duré que quelques mois... En effet, les tourtereaux ont déjà rompu !

Ce vendredi 26 juillet 2019, lors d'une session questions/réponses en story sur Instagram, Florian a été interrogé sur sa vie sentimentale. "Toujours avec Madame Pêche ?", a demandé un internaute. Et l'ancien candidat du programme de M6 de répondre : "Non, depuis déjà quelques semaines." Sans toutefois s'étaler sur les détails de leur rupture, Florian a précisé qu'entre eux "ça n'a pas fonctionné".

Une déception de plus pour Florian, qui semblait complètement sous le charme de sa belle, qu'il surnommait sa pêche. "Et puis un jour, ça te tombe dessus... Elle apparaît au coin d'une rue, se dirige vers toi, et à ce moment précis, tu comprends que le bonheur frappe enfin à ta porte, car tu sais tout simplement que c'est elle", avait-il écrit sur Instagram en mars dernier lorsqu'il avait officialisé leur couple. Le mois suivant, les amoureux révélaient s'être rencontrés à Marseille, "au coin d'une rue". Après avoir bu un verre ensemble, ils ne s'étaient plus quittés... jusqu'à maintenant.

Avant de rencontrer cette mystérieuse blonde, Florian sortait d'une relation avec Emma, rencontrée dans Mariés au premier regard saison 2 en 2017. En mai dernier, le jeune homme confiait à Ouest France avoir vécu cette séparation comme "un déchirement". "Elle était peut-être moins dans les sentiments que moi", avait-il ajouté. Rappelons que de son côté, la jolie Emma a retrouvé l'amour... dans les bras de Laurent, également candidat de Mariés au premier regard saison 2 !