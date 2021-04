La Villa des coeurs brisés : Une candidate hospitalisée en urgence pour "une douleur inexplicable"

"Bon, voilà où j'ai fini, aux urgences". C'est ce qu'a confié la candidate de télé-réalité Mélanie dimanche 25 avril 2021 sur ses réseaux sociaux depuis sa chambre d'hôpital. La jeune femme de 28 ans, actuellement au casting de La Villa des coeurs brisés (TFX), a été victime de violentes douleurs dans la soirée, la poussant à se faire examiner très rapidement.

"J'ai une douleur, je ne peux même pas vous expliquer, j'ai mal au niveau des reins, là j'attends le médecin, ils vont me faire des analyses, tout ce qu'il faut, mais j'espère qu'ils vont me mettre sous perfusion parce que cette douleur, elle est inexplicable", a-t-elle fait savoir avec beaucoup d'appréhension. Une heure plus tard, Mélanie avait été prise en charge et apparaissait de nouveau via sa story Instagram vêtue d'une blouse d'hôpital. "J'ai ma tenue de combat, j'ai enfin eu ma petite perfusion, ça commence déjà à me soulager. J'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était soit une infection des reins, sois des calculs rénaux, donc là on attend les résultats de mes analyses de sang. Ils ne savent pas encore s'ils me gardent cette nuit, si je vais pouvoir rentrer chez moi", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : "Et dire que j'étais devant ma télé, devant Netflix en train de regarder un truc super bien... Quand je me suis levée de mon lit, j'ai eu l'impression qu'on m'avait planté un couteau en bas du dos. Je vous jure l'horreur. Mon médecin a comparé cette douleur aux contractions des femmes sur le point d'accoucher, donc franchement vous êtes des guerrières."

Ce n'est que dans la matinée de ce lundi que Mélanie a pu donner de ses nouvelles à sa communauté certainement inquiétée. La jolie blonde a expliqué avoir été hospitalisée jusqu'au petit matin, "vers 4-5h du matin". Après quelques heures à peine de repos chez elle, Mélanie est retournée à l'hôpital pour être soumise à de nouvelles analyses. D'après les premières résultats, elle souffrirait d'une pyélonéphrite. Il s'agit de la forme la plus sérieuse d'infection urinaire. La pyélonéphrite est une atteinte infectieuse du tissu rénal provoquée par des germes urinaires présents dans la vessie. Nul doute que les internautes lui ont rapidement transmis leurs bons sentiments.