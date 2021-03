La Villa des coeurs brisés : Une candidate rabaissée par Dylan ? "Il disait des choses sur ma tenue"

Le 15 février 2021, TFX a donné le coup d'envoi de La Villa des coeurs brisés 2021. Une saison à laquelle Dylan Thiry a participé. Interrogée à son sujet au cours d'une interview pour Sam Zirah, Mélanie n'a pas caché ce qu'elle pense réellement de son ancien petit ami.

Lors du tournage de La Villa des coeurs brisés, Mélanie a été courtisée par Sao et Dylan. C'est finalement dans les bras de l'ancien candidat de Koh-Lanta qu'elle a fini et elle le regrette. "Dylan me rappelait beaucoup l'un de mes ex. (...) C'est une relation qui m'a fait beaucoup de mal, m'a fait énormément perdre confiance en moi. (...) Dylan me le rappelait et pas que physiquement", a tout d'abord confié la jeune femme révélée dans L'île de la tentation sur W9 en 2019.

Mélanie a ensuite expliqué que Dylan savait comment séduire une jeune femme. "Je ne sais pas si c'est de la manipulation ou pour se sentir au-dessus, comme Dylan qui aime façonner les femmes à son image. Cela faisait partie de sa problématique. (...) Il a fait changer énormément de choses chez Fidji. Et il arrive à t'influencer. (...) Il va te faire croire que c'est pour ton bien", a-t-elle poursuivi. Elle en sait quelque chose puisque le beau blond a tenté de la transformer afin qu'elle lui plaise davantage. "Il a commencé à me le faire dans La Villa. Il voulait que j'enlève mes extensions de cils, que je me maquille moins, que je coupe mes ongles. Parfois il disait des choses sur ma tenue. Que ce n'était pas forcément joli ou que c'était court. Pour lui, une meuf qui a des cuissardes, ce n'est pas possible. (...) Il est beaucoup dans le jugement. C'est très déstabilisant et rabaissant", a regretté l'ancienne compagne d'Adrien Laurent.

Durant leur relation, Mélanie n'a jamais su s'il avait été sincère. Et elle ne le saura malheureusement jamais tant Dylan est un mystère.