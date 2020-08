Dylan Thiry transformé physiquement par Koh-Lanta : avant-après impressionnant

Dylan Thiry a eu la chance de participer deux fois à Koh-Lanta. D'abord en 2017 au Cambodge, où il avait fait le buzz en débarquant chaussé de mocassins. Son caractère bien trempé lui avait malheureusement valu d'être éliminé au bout de trois jours par ses camarades. Il avait retenté sa chance l'année suivante, en 2018, en s'envolant pour les îles Fidji, cette fois à l'occasion de l'édition All Stars. Mais là encore, son aventure fut de courte durée. Reste que Dylan garde de très bons souvenirs de cette période de sa vie, qui lui a permis de développer sa notoriété.

À l'occasion du lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres ce vendredi 28 août 2020, Dylan s'est replongé dans son passé d'aventurier. Sur Instagram, il a exprimé toute sa reconnaissance vis-à-vis de cette opportunité. "Ce soir, c'est le grand jour : le retour de Koh-Lanta ! Une aventure, que dis-je, L'Aventure qui a totalement changé ma vie, qui m'a bouleversé. Ce fut pour moi la plus belle aventure de ma vie et elle demeurera à jamais gravée en moi ! Nous avons tous vécu dans notre vie une expérience qui nous a permis de nous découvrir, de nous dévoiler, de repousser nos limites et qui nous a mis dans des retranchements que l'on ne soupçonnait pas... Pour moi, c'était cette aventure à cette période de ma vie", a-t-il confié.

Koh-Lanta aura également permis à Dylan d'opérer une transformation physique très impressionnante. Pour accompagner son message, le candidat de télé-réalité qui s'est récemment séparé de Fidji Ruiz a d'ailleurs dévoilé un avant-après saisissant. "Voici un souvenir de moi sur Koh-Lanta (Le Combat des héros) où j'avais perdu 18 kg (62 kg) et ma sortie de Koh-Lanta où j'avais repris mon poids idéal (80 kg)." En peu de temps, sa métamorphose en a bluffé plus d'un.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, Dylan nous avait révélé qu'il suivait "un régime très strict" pour obtenir de tels résultats. "C'est beaucoup de brocolis et de poulet, c'est en kilos. C'est six repas par jour. J'ai une alimentation très stricte depuis des années et c'est quelque chose qui est difficile à certains moments. Parfois, les gens pensent qu'on est de mauvaise humeur. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a faim."