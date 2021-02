Dylan Thiry trompé par Kellyn avec Bastos et AD ? "Je me suis fait avoir comme une merde"

Alors que Dylan Thiry est encore en plein clash avec Anas (le nouveau compagnon de son ex Fidji Ruiz), le jeune homme vient de subir une nouvelle désillusion sentimentale avec Kellyn Sun. Très proches, les deux candidats de télé-réalité étaient au coeur de nombreuses rumeurs les supposant en couple. S'il laissait le doute planer sur leur relation, Dylan a enfin vidé son sac le 26 février 2021 sur Instagram. Oui, il était en couple et amoureux de la jolie blonde mais celle-ci l'a honteusement trahi. Logée, nourrie (et blanchie ?) par Dylan depuis "45 jours", le candidat de télé-réalité raconte : "Elle et moi on est en couple. On s'embrasse, on couche ensemble. (...) J'ai annulé mon tournage des Anges pour elle. (...) Je me suis fait avoir comme un gros con."

Parti au Luxembourg voir sa famille, Dylan avait laissé Kellyn chez lui au Five Palm de Dubaï. Mais seulement 24 heures après son départ, il s'est rendu compte que Kellyn s'affichait avec un autre homme sur Instagram. "Ce mec là il y avait déjà une ambiguïté entre eux. A partir de là j'ai décidé de plus lui parler. Moi je me permettrai pas de tenir la main d'une fille qui voulait un truc de moi", explique-t-il.

Pire, quelques jours plus tard, Kellyn a fait de nombreuses vidéos avec ses ex Bastos mais aussi Adrien Laurent dans la maison de... Dylan. Comble de la provocation, Bastos a publié deux photos de Kellyn sur Instagram, la première dans la piscine de la résidence de Dylan assis à côté de la jeune femme. "Qui va à la chasse perd sa place" écrit Bastos.