La Villa, des ex-candidats mariés et de nouveau parents : leur bonheur en photos

Céline Dast et Romain vivent leur histoire d'amour plutôt discrètement depuis leur rencontre dans La Villa des coeurs brisés (TFX, en 2015). Mais les tourtereaux ne manquent pas d'annoncer les grands moments de leur vie à leurs fans, sur Instagram. Ces derniers ont donc appris qu'ils s'étaient mariés, mais ce n'est pas tout !

Le 5 octobre 2019, la belle brune révélée dans L'Île des vérités 4 (NRJ12, en 2014) et son homme se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire. Céline a annoncé la bonne nouvelle en partageant des photos de leur union sur le réseau social. On découvre le couple en pleine nature et dans la salle des fêtes en train de s'embrasser. La jeune mariée a opté pour une longue robe blanche en dentelle au niveau du haut et en tulle en bas. Son époux était élégant en costume bleu nuit.