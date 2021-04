Laeticia Hallyday émerveillée avec un bébé, elle partage un "nouveau bonheur"

Amie proche de Jean-Claude Sindres (ex deLaura Smet), Laeticia Hallyday a félicité le producteur musical - qui a travaillé avec des artistes tels que David Guetta, Akon ou encore Pitbull - et son épouse Eleonore Khodara pour la naissance de leur premier enfant. Le 12 avril 2021, la veuve de Johnny Hallyday a partagé un cliché du nourrisson, confortablement installé dans ses bras. En légende, elle écrit : "Nous sommes si heureux de vous accompagner dans ce nouveau bonheur parce que je sais que cette année sera votre plus beau Noël celui de l'amour et de la vie grâce a ce si beau cadeau qui va la réinventer."

Nostalgique de ses premiers instants en tant que maman avec ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans), elle ajoute : "Je ne peux pas m'empêcher de penser au jour ou je suis devenue maman pour la première fois la où tout commence, le jour où j'ai reçu les premiers sourires de mes bébés, là ou j'ai donné les premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que mes petites filles étaient les plus belles merveilles du monde. Et qu'elles allaient changer ma vie à jamais. On vous aime tant tous les trois."