Laeticia Hallyday et Joy : Leur jolie complicité immortalisée par Jalil Lespert

La petite famille recomposée continue de passer du bon temps en Californie. Depuis la fin février, Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) et son nouveau compagnon Jalil Lespert ont posé leurs valises sur la côte ouest. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la veuve de Johnny a partagé un nouvel extrait de son bonheur, non seulement conjugal, mais surtout familial.

Le 7 avril 2021, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler trois nouvelles photos d'elle au côté de sa fille Joy. Au détour d'une balade sur une plage de Malibu, mère et fille ont affiché leur complicité devant l'objectif de Jalil Lespert. Il n'est pas rare de voir le réalisateur de 44 ans mettre ses talents de preneur d'image à profit pour immortaliser sa nouvelle famille de coeur. "Love is all we need" [L'amour est tout ce dont nous avons besoin, NDLR], Laeticia Hallyday a-t-elle commenté en légende de sa publication.

Désormais vaccinés contre la Covid-19, Jalil Lespert et sa compagne s'apprêtent à franchir une nouvelle étape importante dans leur romance à toute vitesse. Profitant de la vente de sa villa de Pacific Palisades (pour éponger les lourdes dettes laissées par Johnny), Laeticia Hallyday va bientôt emménager dans une nouvelle maison "plus petite" avec Jalil Lespert, cinq mois seulement après le début de leur idylle. La veuve qui vient de fêter ses 46 ans aurait d'ores et déjà trouvé la demeure idéale pour accueillir ses deux filles, son compagnon, mais aussi les trois enfants de ce dernier lorsqu'ils pourront lui rendre visite : Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans).