Jalil Lespert favorisé : sa nouvelle vie américaine avec Laeticia Hallyday a bien des avantages !

La vie du couple semble un peu plus douce sur la côte Ouest puisque non seulement les restaurants sont ouverts, mais les amoureux ont déjà pu profiter de plusieurs réunions entre amis.

Avant de fêter Pâques au chic Beverly Hills Hotel, c'était entourée de son compagnon, de ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) et de plusieurs amis proches que la veuve de Johnny avait pu célébrer ses 46 ans le 18 mars. Une fête d'anniversaire entre copains ? Un doux souvenir pour les Français de métropole et d'outre-mer...

Inséparables depuis leur coup de foudre parisien en octobre 2020, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur romance express puisqu'ils vont bientôt emménager ensemble. Maintenant que la veuve a vendu sa villa de Pacific Palisades - pour éponger les dettes laissées par Johnny - il lui fallait se trouver une nouvelle demeure. Selon Closer, Laeticia Hallyday aurait jeté son dévolu sur une villa "plus petite" de 580 m2, avec cinq chambres et sept salles de bains, estimée à 6,850 millions de dollars (soit environ 5,8 millions d'euros). Une maison qui pourra donc largement accueillir Jade, Joy et Jalil, mais aussi les enfants de ce dernier, Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans), lorsqu'ils lui rendront visite depuis Paris.

Jalil Lespert n'est pas prêt de revoir ses enfants de si tôt puisqu'il ne compterait pas revenir en France avant la mi-septembre. Selon Closer toujours, il devrait d'abord passer l'été à Saint-Barth avec Laeticia Hallyday, avant de la suivre à Paris pour l'inauguration de la nouvelle esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena, reportée à cause de la pandémie au 15 septembre (au lieu du 15 juin, jour de l'anniversaire du Taulier).