Diaporama Jalil Lespert favorisé : sa nouvelle vie américaine avec Laeticia Hallyday a bien des avantages !

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday à Los Angeles, sur Instagram.

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert à Paris le 26 novembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert à Paris le 27 novembre 2020.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert lors de leur week-end en amoureux à Rome.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert sortent de chez Jalil à Paris, le 13 novembre 2020.

La villa de Laeticia Hallyday à Pacific Palisades mise en vente à plus de 15 millions d'euros.

Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

14 / 20

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, Christina, avec des masques, et leurs chiens Santos, Cheyenne et Bono se promènent dans le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 3 avril 2020, pendant la période de confinement.