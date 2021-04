Laeticia Hallyday privilégiée : cet avantage dont elle a pu profiter grâce à son passeport américain

Grâce à son passeport américain, Laeticia Hallyday a pu se faire vacciner contre la Covid-19. Comme l'a rapporté le magazine Closer le 2 avril 2021, la veuve qui vient de fêter ses 46 ans s'est rendue dans un vaccidrive (vaccinodrome en drive-in) de Los Angeles dimanche dernier, escortée par son compagnon Jalil Lespert. Après avoir attendu quinze minutes en observation, la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) est repartie avec un passeport vaccinal au nom de Smet.

Il faut dire que Joe Biden a considérablement accéléré la campagne de vaccination depuis la fin janvier et atteint les 100 millions de doses administrées en 58 jours de présidence. Comme l'a rapporté l'AFP, ce dernier a promis que 90% des adultes américains seraient éligibles à un vaccin d'ici le 19 avril. S'il a pu rejoindre sa moitié aux Etats-Unis fin février grâce à un visa touristique de trois mois, après plusieurs semaines de séparation forcée à cause de la pandémie, Jalil Lespert n'a en revanche pas pu recevoir une dose de vaccin puisqu'il n'est pas résident américain. Peut-être le comédien et réalisateur de 44 ans reviendra-t-il en France pour se faire vacciner lorsqu'il sera éligible ?

Selon Closer, le père d'Aliosha, Gena et Kahina (16, 14 et 10 ans) ne compte pas rentrer avant la mi-septembre : il devrait d'abord passer l'été à Saint-Barth avec Laeticia Hallyday, avant de la suivre à Paris pour l'inauguration de la nouvelle esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena, reportée à cause de la pandémie au 15 septembre (au lieu du 15 juin, jour de l'anniversaire du Taulier).