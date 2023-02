Laetitia Casta : Son ex Stefano Accorsi, père de deux de ses fils, a refait sa vie avec un sublime mannequin

Amoureux et parents

Les deux tourtereaux ont également deux fils : Lorenzo, né le 21 avril 2017 et Alberto, né le 19 août 2020. "Merci pour tous vos beaux messages ! Merci beaucoup. Et infiniment merci au personnel de l'hôpital Macedonio Melloni de Milan, aux médecins, infirmières, sages-femmes, pédiatres et à tout le personnel qui, malgré une période aussi difficile, malgré toutes les mesures supplémentaires de protection, nous a fait nous sentir chez nous. Merci à ceux qui nous accompagnent dans ces moments de vie si important", écrivait l'acteur le lendemain de la naissance du petit dernier sur ses réseaux sociaux. En septembre dernier, les deux amoureux s'affichaient très complices au 79e festival international du film de Venise (La Mostra). La jeune femme portait une ravissante robe blanche fleurie.

Tout est bien qui finit bien donc, pour Laetitia Casta comme pour Stefano Accorsi !