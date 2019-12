Laetitia (L'amour est dans le pré): Divine en bikini et au naturel sur Instagram

Souvenez-vous, en 2018, Laetitia volait le coeur de Raoul, l'éleveur de taurillons réunionnais de la saison 13 de L'amour est dans le pré (M6). Un coup de foudre immédiat qui avait marqué les téléspectateurs. Après une relation passionnée d'un an et demi, les deux amoureux se séparaient cependant en mai dernier. Aujourd'hui, Laetitia a complètement tourné la page et rayonne de bonheur sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la belle Réunionnaise a publié une photo d'elle, en maillot de bain et 100% naturelle.

"'La joie est le soleil des âmes ; elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons.' By Carl Reysz", cite-t-elle en légende de sa publication. Sur la photo, Laetitia dévoile son visage et le haut de son corps. En bikini orange et blanc, la jeune femme s'affiche sans maquillage et arbore un grand sourire.