Laetitia (L'amour est dans le pré) enceinte ? Elle dévoile son "petit bidon" en sous-vêtements

Laetitia est plutôt discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais le 1er août 2021, la prétendante de L'amour est dans le pré 2018 a accepté de répondre à certaines questions de ses fans. L'occasion de s'exprimer sur une éventuelle grossesse.

Depuis un peu plus de deux ans, Laetitia fait davantage attention à son alimentation et fait du sport. Sa silhouette s'est donc affinée depuis qu'elle est passée dans l'émission de dating de M6. Une grande fierté pour elle. Mais un internaute a cru qu'elle était enceinte, car il pensait voir un petit ventre arrondi. Lors de la session de questions/réponses, l'ancienne prétendante de Raoul a donc souhaité lui répondre. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle elle apparaît de profil, en sous-vêtements. "Un petit bidon gras, mais pas enceinte", a-t-elle commenté sa publication.

Laetitia en a aussi profité pour dévoiler si elle était toujours en couple avec son chéri rugbyman prénommé Florian Bossart. Il est vrai que cela faisait un moment qu'elle n'avait pas posé en sa compagnie. Pourtant, tous deux filent toujours le parfait amour. "Oui et plus amoureuse que jamais", a-t-elle commenté une photo sur laquelle ils s'embrassent. Et quand on lui a demandé s'ils souhaitaient avoir un enfant, elle a répondu : "On verra ce que la vie nous réserve."

C'est en octobre 2019 que Laetitia a officialisé leur divine idylle. Les tourtereaux se sont pacsés en juin 2020 comme l'avait annoncé la jeune femme en dévoilant des photos de l'heureux événement.