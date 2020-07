Laetitia (L'amour est dans le pré) pacsée : tendres photos de son union

En 2018, Laetitia était passée par L'amour est dans le pré (M6) pour trouver le grand amour, mais son idylle avec Raoul n'a pas duré. Heureusement, la divine brune a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme. Récemment, le couple est passé à la vitesse supérieure...

Le 25 juin 2020, l'ancienne prétendante de M6 avait annoncé s'être pacsée à l'homme mystérieux qui partage sa vie depuis plusieurs mois. "Pacs, c'est signé", avait-elle simplement commenté en légende d'une photo de son cher et tendre à son côté, les papiers officiels à la main. Et ce lundi 6 juillet 2020, ce sont des photos de leur soirée que Laetitia a mis en ligne sur Instagram. On y découvre la jeune femme vêtue d'une belle robe lavande, regardant amoureusement son beau brun en costume gris et noir. Le couple a partagé une danse devant ses proches.

Sur la deuxième photo, Laetitia et son homme portent un grand cadre sur lequel il est inscrit "Pascs, Laetitia et...". On ne voit malheureusement pas le prénom de son compagnon, car la discrétion est de mise. "Je n'ai pas de mots pour exprimer toute la joie et les émotions que j'ai ressenties et que je ressens encore. Nous avons fêté notre union entourés de nos proches, amis et famille. Ceux qui étaient présents chez nous et ceux qui l'étaient dans nos coeurs. Merci mon amour de partager et d'embellir ma vie au quotidien. #commeuneevidence #love #loveyou #amour #amourdemavie #pacs #pacsés #bonheur #union #lovelife #forever #photodefamille", a écrit Laetitia en légende de sa publication qui a enchanté ses abonnés. Nombreux sont ceux à l'avoir félicitée pour ce grand bonheur.