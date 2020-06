Laetitia (L'amour est dans le pré) pacsée : la photo qui officialise

Grande nouvelle pour Laetitia ! La jeune femme, qui était venue séduire Raoul dans la saison 13 de L'amour est dans le pré sur M6, a passé un cap avec son amoureux. Comme elle l'a dévoilé ce jeudi 25 juin 2020, la jolie brune s'est pacsée avec celui qui partage sa vie depuis plusieurs mois. C'est en story que Laetitia a annoncé cette belle étape. La jeune femme et son compagnon, lunettes de soleil vissées sur leur nez, prennent la pose souriants et papiers officiels à la main. "Pacs, c'est signé", précise la jeune femme.

Rappelons que l'ancienne prétendante de Raoul file le parfait amour avec son chéri qu'elle a présenté à ses followers sur Instagram en octobre 2019, soit cinq mois après l'annonce de sa rupture avec l'éleveur de taurillons rencontré dans L'amour est dans le pré. Laetitia avait alors publié une jolie photo d'elle accompagnée de l'heureux élu à la plage. "Il suffit d'un message et d'un regard pour que je craque. Merci de faire partie de ma vie", avait-elle écrit.

Un véritable conte de fées pour la belle brune. Et en mai 2020 déjà, Laetitia laissait entendre qu'une union pourrait être prochainement célébrée. Toujours sur Instagram, la jeune femme qui a partagé son impressionnante perte de poids avec ses fans a déclaré tout son amour à son chéri à l'occasion de leur premier anniversaire de couple. Très peu de temps après sa rupture avec Raoul, la jolie Laetitia recevait un message de son chéri actuel. Un an après, il lui offrait une sublime bague. Et les voilà pacsés ! Les tourtereaux pourraient prochainement envisager l'arrivée d'un petit bébé qui compléterait cette famille. Mais pour l'heure, Laetitia ne semble pas enceinte et n'a pas non plus évoqué une quelconque grossesse future.

Toutes nos félicitations à Laetitia et son amoureux pour leur pacs !