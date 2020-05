Laetitia (L'amour est dans le pré) fiancée ? La belle surprise de son chéri

Laetitia est amoureuse et elle le fait savoir ! Après avoir vécu une jolie histoire avec Raoul devant les caméras de M6 pour la saison 13 deL'amour est dans le pré, la belle brune s'était faite discrète vis-à-vis de sa situation sentimentale, jusqu'au mois d'octobre dernier. Sur son compte Instagram, elle présentait alors pour la première fois son nouveau chéri, dont l'identité est toujours inconnue.

Dimanche 24 mai 2020 marquait le premier anniversaire du couple. Un heureux événement qu'ils n'ont pas fêté à moitié, bien au contraire. À travers ses stories, la Réunionnaise, qui s'est délestée de beaucoup de poids, a indiqué avoir eu droit à un dîner très romantique en compagnie de sa moitié, mais aussi un cadeau tout particulier. En effet, au fond de son verre de champagne, Laetitia a trouvé une magnifique bague qu'elle s'est par la suite empressée de porter à l'annulaire gauche.

Pour l'heure, aucune annonce officielle de fiançailles n'a été faite et la jeune femme s'est simplement contentée d'exprimer à travers un nouveau post tout son amour pour celui qui partage sa vie et avec qui elle a récemment emménagé. "Nous sommes à un an de ce premier message. Ce premier message qui a permis de te rencontrer. Nous avons vécu un an de découverte, de grand bonheur et de petits soucis. Nous avons vécu des hauts et des bas car je ne suis pas une fille simple à cause de mes expériences passées, une écorchée vive et fière, je le sais. Mais nous sommes toujours là aujourd'hui et pour longtemps encore je l'espère. Et nous formons notre petite famille. Avec toi je change, je m'améliore, j'évolue et je deviens meilleure. Rien ne se fait sans peine mais ça vaut le coup", écrit-elle, comblée. Son bonheur évident lui a valu de récolter de nombreux messages bienveillants de la part des internautes.