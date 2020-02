Laetitia (L'amour est dans le pré) amoureuse : elle annonce une grande nouvelle

Si la flamme s'est finalement éteinte entre Laetitia et Raoul, agriculteur réunionnais de la saison 13 de L'amour est dans le pré, en 2018, elle s'est assez vite rallumée du côté de la jeune femme. En effet, depuis sa rupture inattendue avec l'éleveur de taurillons, la belle brune s'est reprise en main. Après un régime drastique, elle a également retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux inconnu. Plus amoureuse que jamais, Laetitia a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

Le 4 février 2020, à seulement dix petits jours de la Saint-Valentin, la jolie Réunionnaise a en effet posté une photo d'elle aux couleurs chaudes et réconfortantes. De profil et le regard rêveur, Laetitia est assise dans son canapé, le coude posé sur un coussin en fourrure blanche. En légende, elle annonce son emménagement avec son amoureux. Après avoir cité le philosophe français Pierre Leroux, elle écrit également : "Je continue de vivre et je persiste donc à continuer mon changement. Et nous commençons ensemble le premier jour du reste de notre vie. Une belle page blanche pour écrire notre histoire." Un message accompagné de divers hashtags comme "#nouvellevie", "#emmenagement" ou "#niddouillet".

Dans les commentaires, certains abonnés félicitent la jeune femme et l'encouragent à poursuivre sa quête de bonheur.