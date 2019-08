Laetitia (L'amour est dans le pré) pose dénudée et dévoile un joli tatouage

Depuis plusieurs mois, la transformation physique de Laetitia, prétendante de Raoul dans la dernière saison de L'amour est dans le pré - le couple s'est malheureusement séparé – fascine les internautes. Dimanche 4 août, la belle réunionnaise a une fois encore émerveillé ses followers. Cette fois, elle pose légèrement dénudée afin de dévoiler son tout premier tatouage.

Après le tournage de L'amour est dans le pré, Laetitia a perdu du poids et grâce à un rééquilibrage alimentaire et des séances de sport (parfois intenses), elle est arrivée à atteindre son objectif. Bien dans sa peau et bien dans sa tête, la belle brune a publié une photo d'elle en lingerie sur Instagram. En plus d'afficher sa belle silhouette, Laetitia a dévoilé un tatouage graphique réalisé sous sa poitrine et sur le côté de son buste. Elle en a révélé le sens en légende.

"Mon 1er tatouage qui arrive à un moment important et décisif de ma vie. Voici la signification de ce tatouage : ce sont deux carrés qui représentent pour moi deux individualités et en s'unissant le but est de créer un carré 'union' et de trouver l'unité tout en respectant les individualités et libertés de chacun. Je le pense autant en amour qu'en amitié... dans tous les domaines à vrai dire. Le tout est de trouver la ou les personnes avec qui tu crées cette unité. Ce 3e carré n'est pas en noir plein, cela signifie pour moi que la perfection n'existe pas donc ce n'est pas une unité parfaite", a-t-elle fait sa voir.

La jolie célibataire a également révélé ne pas avoir souffert du tout.