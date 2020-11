Laetitia (L'amour est dans le pré) : Son chéri rugbyman face au cancer, tristes révélations

L'amour n'était pas dans le pré pour Laetitia, mais à la Réunion. La prétendante de Raoul dans L'amour est dans le pré 2018 est aujourd'hui amoureuse et s'est même pacsée en juin 2020. Si jusqu'ici, elle était restée discrète concernant l'identité de son compagnon, la belle brune a accepté de la révéler pour la bonne cause.

Mardi 3 novembre 2020, Laetitia a partagé une capture d'écran d'une interview issue du journal réunionnais Le Quotidien sur laquelle on peut voir la photo d'un beau brun avec une moustache. "Fière de mon chéri qui porte la moustache pour le movember", a-t-elle commenté sa story. En cherchant l'article, on peut donc découvrir que sa moitié n'est autre que Florian Bossart (29 ans), un joueur de rugby qui évolue depuis peu au Rugby Club Portois.

Le beau brun a accordé une interview au média pour parler de l'importance du movember, un événement annuel organisé par la fondation Movember Foundation Charity durant lequel les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Un mouvement auquel Florian participe depuis 2011 car ce sujet l'a touché personnellement.

Alors qu'il n'avait que 18 ans, Florian s'est en effet découvert un cancer des testicules. "un peu par hasard". "C'est un cancer qui n'est pas du tout héréditaire mais mon père l'a eu quand il avait 35 ans. À 18 ans, son médecin, un urologue, lui a conseillé que je me fasse tester. Moi je n'avais pas forcément envie mais mon père a pris rendez-vous. Lors de cette visite, le médecin a relevé une anomalie et l'écho un cancer... J'ai été opéré assez vite en juillet 2010. Après j'ai eu une année tranquille, avec examens et contrôles, mais normalement sans qu'il n'y ait trop de risques... Et six mois plus tard, scanner : des métastases dans les poumons ! Du coup huit mois de chimio derrière pour régler tout ça et voilà. Maintenant ça fait dix ans que je suis considéré comme guéri, j'ai juste un petit suivi de temps en temps pour être tranquille", s'est-il rappelé. En mettant cette cause en avant, il souhaite donc rappeler que cela n'arrive pas qu'aux autres et souhaite que ce sujet ne soit plus tabou.