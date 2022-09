Lara Fabian, anorexie et descente aux enfers : "une pomme coupée en 7" en guise de repas

Ce n'est pas un album que Lara Fabian a préparé à ses fans pour la rentrée 2022. Loin de la musique, c'est un livre que la chanteuse de 52 ans leur a offert. Le 22 septembre dernier, elle publiait Tout aux éditions Libre Expression. Des pages au fil desquelles elle livre ses conseils culinaires, de multiples recettes mais surtout où elle se confie comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Elle n'avait d'ailleurs jamais avoué avoir été victime de sérieux troubles alimentaires il y a plus de vingt ans. Des souvenirs qu'elle a finalement réussi à coucher sur le papier.

Durant "sept longues années", Lara Fabian a lutté "contre un animal dénommé désordre alimentaire complexe." Un long calvaire débuté à la suite d'une rupture douloureuse : "Je me trompe de porte amoureuse. Je n'écoute personne." Elle s'enfonce alors dans une descente aux enfers, "lentement mais sûrement" : "Je commence à aller mal. Très mal" explique-t-elle jusqu'au point de non-retour.

A New York, après avoir dégusté "une montagne de tagliatelle à la truffe blanche", Lara Fabian se fait vomir. Le début d'une "longue traversée du désert" : "J'oscillerai entre des semaines où tout va bien en apparence. Des semaines où je m'alimenterai d'une pomme coupée en sept quartiers pour chaque jour. Une pomme verte sur laquelle je planterai de petits drapeaux avec le nom de chacune des journées de la semaine", raconte-t-elle.

Cette anorexie est entrecoupée d'épisodes de boulimie à l'issue desquels Lara Fabian finira par "passer des nuits entières la tête dans la cuvette." Heureusement pour elle, l'artiste a réussi à s'en sortir, par "désir de vivre et d'avoir un enfant." Mission réussie : le 20 novembre 2007, elle donne naissance à une fille, Lou, dont le papa n'est autre que Gérard Pullicino. Les deux parents sont séparés depuis mais Lara Fabian n'est pas malheureuse pour autant. Elle coule désormais des jours heureux dans les bras de Gabriel di Giorgio, l'homme qu'elle a épousé il y a neuf ans et pour qui elle ne compte plus les "Je t'aime".