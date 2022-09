Lara Fabian maman de Lou, 14 ans : sa fille se démarque... dans un domaine bien loin de la musique !

Heureuse auprès du magicien d'origine sicilienne Gabriel di Giorgio qu'elle a épousé il y a neuf ans, Lara Fabian a été auparavant en couple avec le producteur et compositeur Gérard Pullicino. Ils ont rompu il y a dix ans et de leur union est née Lou, le 20 novembre 2007. Avec sa fille unique, la chanteuse belgo-canadienne est très proche et elle se prépare à la voir passer le cap des 15 ans. Dans les colonnes de Télé 7 jours, l'artiste à la voix d'or fait une savoureuse confidence sur son enfant chérie.

Si on la connaît pour ses chansons inoubliables et puissantes, Lara Fabian a aussi une autre passion que la musique : la cuisine. Elle le dévoile dans un livre, intitulé Tout, écho à son tube. Dans cet ouvrage, elle se raconte entre confidences et recettes, mêlant souvenirs d'enfance, histoires familiales, parcours professionnel, tranches de vie, amitiés, anecdotes... Un livre de confidences atypiques accompagné de 30 recettes de cuisine symbolisant des moments conviviaux avec ses proches. Bien manger, une passion qu'elle a manifestement transmise à sa fille, comme elle le raconte à Télé 7 jours.

"Lou est une grande 'gourmande gourmet' et une généreuse cuisinière. Elle peut passer des heures à élaborer de la cuisine japonaise à partir de recettes traditionnelles, en y ajoutant sa touche. Pour la pâtisserie, elle n'a cessé de m'impressionner depuis ses 7 ans...", explique la chanteuse de 52 ans. Cela fait donc huit ans que la jeune fille se plaît à cuisiner avec ou sans sa maman, pour le plus grand plaisir des papilles. Une passion qui les rapproche toujours un peu plus, elle qui avait posté au printemps dernier une douce photo de leur duo avec en légende les mots suivants : "Si fière d'être ta maman , tu es l'unique réponse à toutes mes prières , la lumière de ma vie ... Lou."