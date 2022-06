Lara Fabian dévoile une photo d'enfance : grande ressemblance avec sa fille Lou !

Après une grande tournée pour ses 50 ans, chamboulée par la pandémie de coronavirus, Lara Fabian démarre un nouveau tour de chant au Québec, elle qui y a posé ses valises pour y habiter depuis quelques années maintenant. La star était ainsi en concert le 14 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier de Montréal devant 3000 spectateurs. Et elle a fait un tabac relate Le Journal de Montréal. "Lara Fabian a articulé sa nouvelle tournée autour de ses plus grands titres, créant du coup un concert sans temps mort, visuellement sobre et d'une grande élégance, à l'instar de la chanteuse", peut-on lire. Nul doute que ses fans français doivent avoir hâte de la retrouver eux aussi !