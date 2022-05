Lara Fabian : Son ex Rick Allison en couple avec une (très) jeune femme, fan d'elle !

Connu pour être un auteur-chanteur et compositeur à succès et pour avoir entretenu durant 7 ans une relation amoureuse avec Lara Fabian, Rick Allison est désormais en couple avec une (très) jeune femme d'origine Ukrainienne prénommée Anastasia. Fiancés (comme elle le révèle sur son compte Instagram), la première photographie où on peut les découvrir ensemble date de 2018. Très amoureuse, Anastasia publie régulièrement des clichés avec son chéri en lui adressant de sublimes mots doux.

"Merci, mon amour, pour tout ce que tu apportes dans ma vie. Merci de me rendre heureuse. Merci pour toi... Je ferai de mon mieux pour te rendre le plus heureux possible. Je t'apprécie. Et je t'aime." écrivait-elle d'ailleurs en légende d'un cliché publié en mai 2021 où on l'aperçoit embrasser tendrement Rick Allison.