Lara Stone mariée pour la deuxième fois : photos des noces avec David Grievson

Il s'agit d'un second mariage pour la belle Néerlandaise, qui a déjà été mariée à l'acteur anglais David Walliams entre 2010 et 2015. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Alfred, aujourd'hui âgé de 8 ans. Une première union durant laquelle Lara Stone avait du mal à vivre avec la notoriété de son époux, notamment connu pour avoir été juge dans l'émission Britain's Got Talent : "J'étais chez lui et je retournais au métro et cette voiture roulait à côté de moi et ils prenaient des photos tout le temps. C'était tellement déroutant et terrifiant", avait-elle confié, comme l'a rapporté le Daily Mail.