Late Night : Emma Thompson impériale face à la géniale Mindy Kaling

Pour Late Night, Mindy Kaling a écrit en pensant à Emma Thompson et rêvait de lui offrir ce rôle de présentatrice de télévision. Thompson est son idole et la seule femme à avoir été oscarisée en tant que meilleure actrice (Pour Howards Ends en 1992) et scénariste (pour Raisons et Sentiments en 1995). Vue récemment dans l'excellente mini-série Years and Years en femme politique extrême et redoutable, l'actrice britannique a dit oui tout de suite à Mindy Kaling : "Katherine Newbury [son personnage] est très intelligente, mais imbue de sa personne et un peu snob. Elle ne comprend absolument pas pourquoi l'audience est au plus bas. Elle pense que son public lui est acquis, explique Emma Thompson. Mais les choses vont changer, elle va être obligée de se remettre en question et le personnage de Molly, que joue Mindy, va devenir le catalyseur de ce changement. (...) Katherine a grandi dans cet univers très masculin, elle a su y faire sa place. Puis un jour une jeune femme débarque et lui dit : 'Vous êtes un peu trop vieille et un peu trop blanche, qu'allez-vous faire à ce sujet ?' Molly modernise Katherine, d'une manière très ironique, ce qui la rend très attrayante. Travailler avec Mindy a été une joie de chaque instant."

Autour du duo explosif formé par Mindy Kaling et Emma Thompson, un casting quatre étoiles emballé par le projet : John Lithgow (The Crown), Hugh Dancy (Hannibal), Scott Reid (Veep) ou encore Denis O'Hare (American Horror Story). Outre-Atlantique, où le film est sorti le 14 juin, Late Night a emballé la critique.