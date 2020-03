Lau (Koh-Lanta) en couple : il présente sa compagne

Pour l'heure, Lau n'en a pas dit plus sur celle qui fait battre son coeur, ni sur les circonstances de leur rencontre. Cela n'a pas empêché ses abonnés de lui adresser toutes leurs félicitations.

En octobre 2016, Lau avait un peu partagé sa vie privée en évoquant ses deux enfants lors d'une interview pour TV Mag. Il avait expliqué que tous les trois n'avaient pas loupé une miette de son aventure : "Ils sont super contents et fiers de leur papa (...). C'est un vrai plaisir de voir cette joie sur leur visage en me découvrant à la télévision. Même s'ils sont encore petits pour comprendre, c'est aussi pour eux que j'ai participé à cette aventure. Je voulais montrer quelles que soient les difficultés, il ne faut rien lâcher et on apprend de ses échecs."