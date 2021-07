Laura Lempika blessée : gros bandage après un "truc tout bête", elle raconte sa mésaventure

Grosse mésaventure pour Laura Lempika. Ce mercredi 14 juillet 2021, la candidate d'Objectif reste du monde a révélé qu'elle s'était blessée. Et elle a vite tout raconté à ses abonnés qui suivent de près ses aventures.

Mauvaise surprise pour les fans de la fiancée de Nikola Lozina. Aujourd'hui, c'est avec un gros bandage au niveau de l'une de ses mains qu'elle est apparue sur Snapchat. De quoi intriguer mais également inquiéter les internautes. Plus de peur que de mal heureusement pour Laura Lempika qui a bien vite expliqué pourquoi elle se retrouvait dans cette situation. "Truc tout bête, j'ai voulu ouvrir une télécommande pour choper les piles à l'intérieur. J'ai pris un couteau pour faire levier et crac. Je me suis coupé le pouce", a-t-elle expliqué.

Très vite, la maman de Zlatan (7 mois) a tenu à rassurer ses abonnés. Elle a assuré que cela allait aller et que "ça aurait pu être plus grave". La belle brune préfère rester positive. Et elle se dit qu'elle n'est pas la seule à souffrir. Actuellement, elle passe du temps avec sa meilleure amie Manon Marsault et le mari de cette dernière Julien Tanti. Et il a récemment dû quitter précipitamment le tournage à cause d'un souci de santé. Il souffrait d'une hernie abdominale et a dû être opéré. Il s'est d'ailleurs dévoilé sur son lit d'hôpital, après être passé sur le billard, le 9 juillet dernier. "Merci à tous pour vos messages de soutien. L'opération s'est bien passée, je remercie tout le personnel de la clinique qui ont été aux petits soins avec moi. Je me remets vite sur pied et je repars de plus belle", avait-il écrit en légende.