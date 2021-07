Julien Tanti soudainement opéré : photo sur son lit d'hôpital

Alors que le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde a actuellement lieu dans le Sud de la France, Julien Tanti a rencontré un pépin de santé. Le candidat phare de l'émission de W9 a révélé avoir été contraint de se rendre à l'hôpital pour y subir une opération. Ce vendredi 9 juillet 2021, le mari de Manon Marsault a partagé une photo de lui tout sourire sur Instagram depuis le centre qui l'a pris en charge à Cannes, histoire de rassurer sa communauté.

"Merci à tous pour vos messages de soutien. L'opération s'est bien passée, je remercie tout le personnel de la clinique qui ont été aux petits soins avec moi. Je me remets vite sur pied et je repars de plus belle", a-t-il légendé. Julien Tanti s'est toutefois bien gardé de livrer les détails de cette hospitalisation soudaine, suscitant alors la curiosité de ses abonnés. Mais d'après les informations du blogueur Aqababe, le papa de Tiago (3 ans) et Angelina (10 mois) aurait été opéré pour une hernie abdominale.

De retour chez lui, Julien Tanti a donné de ses nouvelles. "J'ai un peu de mal à marcher mais ça va, ce n'était pas une opération trop longue, ça n'a duré qu'une heure mais comme c'était ma première ça me fait bizarre. Et voilà, je vais prendre mes petits médicaments, je marche un peu dans la maison, je vais essayer d'être en forme rapidement", a-t-il déclaré sur Snapchat en boitant quelque peu.