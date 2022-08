Laura Lempika dévoile un gros changement physique : les internautes s'enflamment

Laura Lempika est rapidement devenue une figure incontournable de la télé-réalité. Chacun de ses gestes est donc scruté à la loupe sur les réseaux sociaux. Et sa dernière photo postée sur Instagram, le 1er août 2022, n'a pas manqué de faire réagir.

La belle brune a été révélée en 2017 lors de la 11e saison de Secret Story (remportée par Noré). Son secret était "Ma meilleure amie [Marie, NDLR] s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des secrets". A l'époque, elle avait les cheveux longs. Une coupe qu'elle n'a jamais changée depuis qu'elle s'est fait connaître. Mais cet été, la candidate du Reste du monde, romance à Ibiza (W9) a pris une grande décision. Celle de changer son style capillaire.

C'est en effet avec une nouvelle coupe que l'épouse de Nikola Lozina s'est dévoilée sur Instagram lundi. En plus d'avoir enlevé ses extensions, Laura Lempika a fait boucler ses cheveux. Pour partager cette nouveauté, elle a posé en body noir, avec des résilles au niveau du décolleté. "J'ai enlevé mes extensions aujourd'hui et puis je me suis bouclée les cheveux comme avant, quand le lissage n'existait pas ni les fer à lisser. D'ailleurs je me coiffais à base de mousse et d'eau coiffante. Je me rappelle de mes astuces pour me lisser les cheveux avec mes copines plus jeunes alors que en fait, les cheveux bouclés c'est MAGNIFIQUE ! Mais nous les femmes ne sommes jamais contentes. Fatalité, j'aime bien ça me change je trouve. Bon suite au prochain épisode car vous me connaissez, je vais re-changer c'est sûr... Team cheveux bouclés ou team lisses !? Une chose est sure, toutes les femmes sont magnifiques, n'oubliez jamais ça", peut-on lire en légende de la publication.