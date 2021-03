Laura (Les Marseillais) : Des photos d'elle avant la chirurgie dévoilées, elle est méconnaissable

Depuis le 22 février 2021, les téléspectateurs de W9 peuvent suivre les aventures de Jessica Thivenin, son mari Thibault, Paga ou Greg dans Les Marseillais à Dubaï. Comme chaque année, de nouvelles recrues s'invitent au casting pour pimenter encore plus l'aventure. Parmi eux Laura, une charmante jeune femme de 26 ans qui a bien changé au fil des années.

En story Instagram, un blogueur a dévoilé un montage photo de Laura. On y découvre une image sur laquelle elle est plus jeune. A l'époque, la brunette qui étaient encore une fillette avait une frange. Ensuite, c'est un cliché d'elle des années plus tard que l'on peut observer et un actuel. L'occasion de découvrir que la jeune femme a bien changé. Elle a, à coup sûr, eu recours à la chirurgie esthétique au moins pour son nez.

Dans Les Marseillais à Dubaï, Laura s'est rapidement fait remarquer. La candidate de télé-réalité a tapé dans l'oeil de Greg. Ils ont fini par former un couple car le jeune homme l'a assuré : il n'avait plus son ex Maeva Ghennam dans la tête. Pourtant, quand cette dernière est arrivée, prête à le reconquérir, le meilleur ami de Paga ne savait plus où donner de la tête. Laura a donc préféré mettre un terme à leur récente idylle.

Au final, ce n'est pas un secret, Greg a fini par se remettre avec Maeva Ghennam. Leur histoire a duré au-delà du tournage mais, le 18 mars, la brune de 23 ans a annoncé sur Snapchat qu'elle était de nouveau célibataire. Une énième rupture qui doit lasser les abonnés des deux participants, mais bien faire rire Laura.