Laura Tenoudji, Christian Estrosi et leur fille Bianca : émerveillés par le carnaval de Nice !

Les Niçois avaient à coeur de retrouver leur carnaval, c'est chose faite !

Après une édition 2020 tronquée par la pandémie et une année blanche en 2021, l'événement, qui célébrait sa 137e édition, a retrouvé un public ravi. Et ce d'autant plus que ce traditionnel rendez-vous, dont la première édition remonte à 1873, est l'un des trois plus importants au monde avec ceux de Rio de Janeiro et de Venise, et surtout l'un des rares carnavals à se tenir cette année. Les 5000 privilégiés qui avaient réservé à temps leurs places, gratuites, ont pu assister assis dans des gradins à la cérémonie d'ouverture, ouverte au son des batucadas et d'un feu d'artifice.

Christian Estrosi étaient bien évidemment là pour donner le coup d'envoi de ce 137e carnaval de Nice. Le maire LR de la ville n'est pas venu seul, mais en famille. L'homme politique de 66 ans était accompagné de sa femme, la journaliste Laure Tenoudji, à qui il est marié depuis novembre 2016. Leur fille Bianca, 4 ans et demi, était également des festivités. Pour preuve, la publication de Christian Estrosi regroupant plusieurs photos dont une avec Bianca, dont le visage est volontairement caché, et qui porte une doudoune rose dans ses bras." Immense succès pour Sa Majesté le Roi des Animaux hier au @nicecarnaval qui faisait son tour d'honneur devant les Niçoises et les Niçois venus nombreux pour la cérémonie d'ouverture ! Après deux ans d'absence, c'était enfin le grand retour de cette belle fête populaire à #Nice06. Rendez-vous jusqu'au 27 février pour célébrer le règne du Roi du #NiceCarnaval", s'est réjoui Christian Estrosi en légende de sa publication. De son côté, Laura Tenoudji s'est contenté d'un simple : "Et vive le carnaval de @villedenice !", accompagné d'une vidéo.