Laura Tenoudji et Christian Estrosi : A seulement 5 ans, leur fille Bianca a des goûts très particuliers !

C'est bien souvent dans la joie et la bonne humeur que les téléspectateurs découvrent Télématin tous les jours. Un rendez-vous qui leur permet de se délecter d'interviews de personnalités, d'astuces et de bons plans de la part des chroniqueurs. Ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, Sylvie Adigard, spécialiste décoration, ne proposait pas de mise en scène particulière pour surprendre votre partenaire au cours de cette journée mais une immersion bien sombre dans les nouvelles tendances déco du moment.

Comme elle l'a si bien expliqué, le noir est à la mode. Elle l'a d'ailleurs prouvé en dévoilant une cuisine dans les teintes très sombres, alliant sophistication, sobriété et classe. Mais ce manque de couleur ne convient pas à tout le monde malgré la "tendance" créée par Mercredi, la série inspirée de la famille Addams disponible sur Netflix et portée par la jeune Jenna Ortega. Le programme n'a pas fait qu'inspirer les as de la rénovation d'intérieur. Les enfants également ou du moins, Bianca, la fille de Laura Tenoudji et Christian Estrosi.

Laura Tenoudji a profité de la chronique de sa collègue Sylvie Adigard pour intervenir et expliquer à quel point la série avait "un impact" sur sa fille, à qui les couleurs ne font apparemment plus envie dans son dressing : "C'est une vraie tendance, cette série a un impact. Beaucoup sur les ados et les enfants. Ma fille a enlevé tous ses vêtements de couleurs et n'a gardé que les vêtements noirs ! C'est pour vous dire à quel point cette série influence énormément, y compris les ados." Si Laura Tenoudji peut accepter certaines choses, sa patience a des limites : "Jusqu'à repeindre la chambre en noir, je vais dire non mais il pourrait y avoir des demandes."