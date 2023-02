Diaporama : Laura Tenoudji et Christian Estrosi : A seulement 5 ans, leur fille Bianca a des goûts très particuliers !

1 / 18 Laura Tenoudji parle de sa fille Bianca dans Télématin © France 2

2 / 18 Christian Etrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji, Bianca, leur fille, accompagnés des petits enfants du maire, de l'artiste sculpteur Richard Orlinski, sa compagne, Elisa Bachir Bey et la chanteuse Carla Lazzari ont assisté à l'ouverture du 150eme Carnaval de Nice "Roi des Trésors du Monde" Le Carnaval de Nice se déroule du 10 au 26 février 2023. Le Carnaval niçois est l'un des trois plus grands et plus prestigieux au Monde avec ceux de Rio et de Venise. © Bruno Bebert / Bestimage à Nice, France, le 11 février 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 18 Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps (parrain de l'opération Pièces Jaunes), la Première dame française, Brigitte Macron (présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France), le maire de Nice, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji Estrosi - Lancement de l'édition 2023 de l'opération de collecte de fonds "Pièces Jaunes", destinée à améliorer la vie des enfants hospitalisés, au Jardin Albert 1er, à Nice, France, le 11 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 18 Exclusif - Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi durant la soirée électorale du 1er tour des élections législatives 2022 à Nice le 12 juin 2022. Le maire de Nice, Christian Estrosi, peut être relativement satisfait, tous les candidats du parti Horizons ou de la majorité présidentielle sont au second tour dans les différentes circonscriptions des Alpes-Maritimes, et notamment à Nice avec Marine Brenier, députée sortante, arrivée en première position, ou Philippe Pradal et Graig Monetti arrivés second. Graig Monetti se retrouvera donc au second tour face à Eric Ciotti, député sortant LR. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

5 / 18 Exclusif - Laura Tenoudji Estrosi durant la présentation du 4eme guide des adresses incontournables de Laura Tenoudji Estrosi à l'hôtel Negresco à Nice, le 9 décembre 2022. On connaissait "Laura du Web", dorénavant il faut aussi compter avec "Laura de Nice". Laura et ses bons tuyaux, va permettre aux futurs vacanciers descendus dans le mythique Palace niçois, le Negresco, de découvrir un petit guide avec des adresses niçoises incontournables, comme les restaurants : La Petite Maison, Nespo ou encore l'italien Gepetto, le marché de la Libération ou bien le MAMAC, les parfums Molinards ou le quartier des Antiquaires au port... Dans cette édition quelques nouveautés comme une interview de Nicolas Bedos, propriétaire d'une résidence secondaire dans l''arrière pays, et qui nous dévoile sses coups de coeur niçois, ou encore une recette gourmande comme le fllan gourmand de Juliien Dugourd... Avec Longchamp, Mercedes by My Car Côte d'Azur, Eric Bompard, les bijouteries Auberi, Le Prince Immobilier comme partenaire et le Negresco, Laura va sortir son guide tous les semestres. D'un 4 pages pour sa première édition, les nouvelles éditions ont grandi avec beaucoup plus d'adresses et donc beaucoup plus de feuillets qui se présentent en forme d'accordéon, facile à ranger et surtout pratique pour les touristes. Ce guide est aussi en vente dans la boutique de l'hôtel, pour la somme de 5 euros qui seront reversés au profit de l'hôpital Lenval pour enfant. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 18 Laura Tenoudji et Bianca © Instagram

7 / 18 Bianca, fille de Laura Tenoudji et Christian Estrosi © Instagram

8 / 18 Enrico Laura Tenoudji Estrosi a assisté au concert gratuit d'Enrico Macias qui a clôturé la journée de commémoration du soixantenaire du rapatriement d'Algérie lors de la 10ème édition d'"Au soleil des deux rives" sur le thème "Harkis et Pieds Noirs, un même coeur", organisé par la ville de Nice dans les jardins des arènes de Cimiez à Nice, le 11 septembre 2022. Depuis sa création en 2010, cet événement a vocation à rassembler et à maintenir le souvenir. Plusieurs générations sont à chaque fois représentées, preuve de l'intérêt qu'il suscite et surtout de l'importance de la transmission de l'histoire et de la culture des rapatriés d'Afrique du Nord. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

9 / 18 Exclusif - Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme, Laura Tenoudji Estrosi durant la Célébration à Nice, le 27 août 2022, du 1er anniversaire de l'inscription de la ville au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, dans les jardins du Musée Masséna en présence d'une importante délégation d'ambasssadeurs. Le 27 juillet 2021, " Nice, la ville de la villégiature d'hiver de riviera ", était inscrite sur la Liste du patrimoine mondial lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial organisée par l'UNESCO en Chine à Fuzhou. Par cette décision, l'UNESCO a reconnu la Valeur Universelle Exceptionnelle de 522 hectares de paysage urbain historique, au coeur de Nice, exemple éminent de fusion d'influences culturelles internationales, façonné de la moitié du 18e siècle à la moitié du 20e siècle par la villégiature d'hiver cosmopolite. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 18 Exclusif - Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji durant la présentation du 4eme guide des adresses incontournables de Laura Tenoudji Estrosi à l'hôtel Negresco à Nice, le 9 décembre 2022. On connaissait "Laura du Web", dorénavant il faut aussi compter avec "Laura de Nice". Laura et ses bons tuyaux, va permettre aux futurs vacanciers descendus dans le mythique Palace niçois, le Negresco, de découvrir un petit guide avec des adresses niçoises incontournables, comme les restaurants : La Petite Maison, Nespo ou encore l'italien Gepetto, le marché de la Libération ou bien le MAMAC, les parfums Molinards ou le quartier des Antiquaires au port... Dans cette édition quelques nouveautés comme une interview de Nicolas Bedos, propriétaire d'une résidence secondaire dans l''arrière pays, et qui nous dévoile sses coups de coeur niçois, ou encore une recette gourmande comme le fllan gourmand de Juliien Dugourd... Avec Longchamp, Mercedes by My Car Côte d'Azur, Eric Bompard, les bijouteries Auberi, Le Prince Immobilier comme partenaire et le Negresco, Laura va sortir son guide tous les semestres. D'un 4 pages pour sa première édition, les nouvelles éditions ont grandi avec beaucoup plus d'adresses et donc beaucoup plus de feuillets qui se présentent en forme d'accordéon, facile à ranger et surtout pratique pour les touristes. Ce guide est aussi en vente dans la boutique de l'hôtel, pour la somme de 5 euros qui seront reversés au profit de l'hôpital Lenval pour enfant. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 18 Exclusif - Laura Tenoudji-Estrosi - Inauguration de la Galerie Orlinski au 68 Rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, France, le 17 novembre 2022. Richard Orlinski a inauguré ce jeudi 17 Novembre la nouvelle version de sa galerie parisienne, réinventée, après plusieurs mois de rénovation. Ouverte en novembre 2017 et située au 68 rue du Faubourg St honoré, Paris 8ème, la Galerie Orlinski Paris s'étend désormais sur 300m2. Ce nouvel écrin permet à l'artiste de présenter ces dernières créations et de renforcer son encrage parisien. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca/Bestimage

12 / 18 Laura Tenoudji Estrosi et son mari Christian Estrosi, le maire de Nice - Laura Tenoudji Estrosi a présenté son troisème guide des adresses incontournables de Nice sur la nouvelle Plage du Negresco à Nice, le 24 juin 2022. On connaissait "Laura du Web", dorénavant il faut aussi compter avec "Laura de Nice". Laura et ses bons tuyaux, va permettre aux futurs vacanciers descendus dans le mythique hôtel niçois, le Negresco, de decouvrir un petit guide avec des adresses niçoises incontournables, comme le restaurant La Petite Maison, le marché de la Libération ou bien le MAMAC, les parfums Molinards ou l'église Sainte Rita dans la vieille ville... Avec Longchamp, Mercedes by My Car Côte d'Azur, Eric Bompard, les bijouteries Auberi, Le Prince Immobilier comme partenaire et le Negresco, Laura va sortir son guide tous les trimestres. D'un 4 pages pour sa première édition, les nouvelles éditions ont grandi avec beaucoup plus d'adresses et donc beaucoup plus de feuillets qui se présenteront en forme d'accordéon, facile à ranger et surtout pratique pour les touristes. Ce guide est aussi en vente dans la boutique de l'hôtel, pour la somme de 5 euros qui seront reversés au profit de l'hôpital Lenval pour enfant. Le Negresco a dévoilé début juin, sa toute nouvelle plage conçue et réalisée par l'architecte Anne Laure Blondé qui a dessiné les structures en pergola et l'ensemble du mobilier dans la volonté de prolonger la forte identité du Negresco jusque les pieds dans l'eau. Face à la Baie des Anges, imaginé comme un jardin en bord de mer, c'est un espace verdoyant et luxuriant qui va venir se rajouter dans le paysage niços. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

13 / 18 Exclusif - Laura Tenoudji-Estrosi et son mari Christian Estrosi, maire de Nice, Ramzi Khiroun - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. L'institut Rafaël est le 1er centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52.000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de Gala annuel,le 8 novembre 22, permettra de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir." LA SANTÉ INTÉGRATIVE POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES - 20 Millions de personnes atteintes concernées en France. L'Institut Rafaël lance un programme pilote d'accompagnement des maladies chroniques. © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, © Jacques Bensoussan / Bestimage

14 / 18 Christian Etrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji, Bianca, leur fille, accompagnés des petits enfants du maire, de l'artiste sculpteur Richard Orlinski, sa compagne, Elisa Bachir Bey et la chanteuse Carla Lazzari ont assisté à l'ouverture du 150eme Carnaval de Nice "Roi des Trésors du Monde" à Nice, France, le 11 février 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 18 Le maire de Nice, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji - L'OGC Nice se qualifie pour les poules de la Ligue Europa face au Maccabi Tel Aviv (2-0), le 25 août 2022 à Nice. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage © BestImage, © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

16 / 18 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi durant le défilé républician du 14 juillet 2022 sur la Promenade des Anglais à Nice, France. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

17 / 18 EXCLUSIF - Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté dans la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, au collège Lympia, à Nice le 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022 pour soutenir Graig Monetti adjoint au maire, qui se présente contre Eric Ciotti, le député LR sortant. Dans chaque circonscriptions, du département, le maire de Nice et Eric Ciotti ont présenté des candidats qui vont se partager les votes de l'électorat de la droite républicaine. Les votants vont avoir du mal à choisir. Cette division à droite risque de favoriser la montée des extrêmes, voir de déstabiliser le paysage politique des Alpes-Maritimes. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage