Camilla Parker Bowles : Sa Saint-Valentin avec le roi Charles III tombe à l'eau !

En cette veille de Saint-Valentin, certains fans de la monarchie britannique sont bien plus occupés à surveiller la moindre nouvelle de Meghan et Harry que leurs propres préparatifs. Il faut dire qu'il y a deux ans, la duchesse de Sussex avait profité de la célèbre fête des amoureux pour officialiser sa seconde grossesse. Ce qui est certain, c'est que Camilla Parker Bowles et le roi Charles III n'annonceront pas d'événement de la sorte. Ils ne feront même rien d'exceptionnel pour la Saint-Valentin tout court.

Comme l'avait rapporté le Daily Mail un peu plus tôt dans la journée, Camilla Parker-Bowles est souffrante. La reine consort "souffre d'une 'maladie saisonnière' et a annulé ses engagements de demain dans les Midlands de l'Ouest" avait annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. L'origine de la maladie n'avait pas été précisée mais après avoir été testée, la reine consort a été déclarée positive à la Covid-19. Un diagnostic qui la contraint donc, elle comme son époux le roi Charles III, à annuler les engagements prévus dans les prochains jours.

Ce mardi 14 février, la reine consort de 75 ans était attendue à la Helmhurst Ballet School, une école de danse visant à faire naître des danseurs étoiles. Passionnée par cette discipline, Camilla est même marraine de l'établissement. Voilà donc une nouvelle qui doit chagriner la reine, contrainte au repos pour revenir plus en forme que jamais sous le feu des projecteurs. Parce qu'autant dire que d'ici quelques semaines, la reine Camilla n'aura pas le choix.

Un couronnement très attendu

La date fatidique est tombée il y a quelques mois. Le 6 mai prochain aura bel et bien lieu le couronnement officiel du nouveau roi Charles III, automatiquement désigné après la mort de sa mère la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier. En attendant que les préparatifs de la cérémonie se fassent et que la liste des invités présents se dessinent, Charles III et Camilla agissent comme si de rien n'était.

Charles ne sera pas le seul à être couronné ce jour-là. Après avoir reçu l'approbation de la Souveraine disparue, Camilla Parker-Bowles sera elle-aussi couronnée au même moment. Les festivités se dérouleront dans la matinée du 6 mai 2023 au coeur de l'abbaye de Westminster, là même où Elizabeth II fut couronnée le 2 juin 1953. Avec un record de règne que personne ne pourra plus égaler, l'événement risque d'être d'autant plus émouvant.