Diaporama : Camilla Parker Bowles : Sa Saint-Valentin avec le roi Charles III tombe à l'eau !

Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visite au S.T.O.R.M Family Centre à Londres, à l'occasion de son 19ème anniversaire, le 9 février 2023. Le centre soutient les personnes touchées par la violence domestique et offre des services aux jeunes et aux personnes âgées au sein de la communauté. © BestImage

Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, reçoit la décoration des Forces canadiennes par le brigadier-général Dwayne Parsons lors d'une réception pour le Queen's Own Rifles of Canada au palais de Buckingham à Londres, le 1er février 2023. © BestImage

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage, © Avalon / Panoramic / Bestimage

Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

