Laure Adler raconte ses trois fausses couches et la mort de son fils Rémi : "Il est toujours présent..."

La relève est assurée ! Paloma Veinstein, la fille de Laure Adler, sort son premier roman, Le temps d'une éclipse, aux éditions Stock le 12 janvier 2022. Dans cet ouvrage flambant neuf, l'autrice aborde le sujet de la fausse couche avec une justesse implacable... et pour cause, elle a vécu, elle-même, cette effroyable mésaventure. Cette honnêteté, parfois brutale, lui vaut l'admiration de sa mère, bien sûr, mais lui rappelle également quelques frayeurs passées.

"Quand Paloma est partie vivre aux Etats-Unis, je ne le lui ai pas dit, mais cela a été une grande souffrance de la voir s'éloigner de moi, explique Laure Adler dans les colonnes du magazine Elle. Paloma a eu une enfance compliquée. Paloma, qui n'a pas l'air de s'en souvenir, a traversé une phase très difficile quand elle avait 7 ou 8 ans. Elle est devenue anorexique : elle ne mangeait plus et ne dormait plus." Et si elle est tombée peu à peu dans un puits sans fond, c'est que Paloma Veinstein a réalisé le pire : la mort de Rémi, l'enfant que ses parents avaient perdu avant sa naissance à elle.