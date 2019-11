Laure Killing : Mort de l'actrice de Demain nous appartient

Contacté par TV Mag, son agent a confié qu'elle était décédée "des suites d'une longue maladie". Laure Killing laisse derrière elle une fille, prénommée Camille, qui a eu son bac en 2018. Cet été-là, l'actrice avait partagé la bonne nouvelle en publiant une photo en sa compagnie. "Bac 'mention très bien', hypokhâgne-khâgne et maintenant admise au CELSA... La meuf, c'est ma fille. On est contente. Ça se voit, j'espère ! Sinon, on peut aussi sourire un peu.... J'hésite", avait-elle légendé sa publication.