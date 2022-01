Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Escapade en amoureux dans un lieu insolite et petite phobie

Ils ont tenté de vivre ensemble à Marseille, sans succès, puis sont finalement allés se poser pour de bon dans le bassin d'Arcachon. C'est dans ce petit coin de paradis du sud-ouest de la France que Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont trouvé tous leurs repères en tant que famille, une famille composée de trois enfants : la très grande Manon, 11 ans, que Laure Manaudou a eu avec Frédérick Bousquet, l'intrépide petit Lou, 4 ans et demi et enfin un autre petit garçon dont le prénom est inconnu mais qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire.

Maman comblée mais aussi très fatiguée avec ses deux garçons en bas âge, Laure Manaudou gère le plus gros de leur quotidien, son mari étant très souvent en déplacement, pour des interviews ou des concerts. Depuis qu'il est séparé de Flo Delavega, avec qui il formait les Fréro Delavega, Jérémy Frérot rencontre un vrai succès en solo et son dernier album Meilleur Vie - qui vient d'être enrichi de quelques nouveaux titres pour une réédition disponible depuis quelques jours - cartonne

Dans cette frénésie musicale et familiale, Laure Manaudou (35 ans) et Jérémy Frérot (31 ans) arrivent à faire des pauses essentielles pour leur couple. L'ancienne nageuse et le chanteur mariés depuis mai 2018 se sont offerts une parenthèse en amoureux le week-end dernier, sans enfants, dans un petit havre de paix insolite : Les châteaux dans les arbres.

Plongés en pleine nature, perchés, les tourtereaux ont profité comme il se doit de leur week-end qu'ils ont tous les deux documenté dans leur story Instagram. Laure Manaudou a ainsi fait découvrir la nature qui les a entourés, la faune et la flore. Une pie peut sauvage s'est invitée, apprivoisée par Jérémy Frérot mais un peu moins par Laure Manaudou. Ce qui n'a pas manqué de faire rire son époux qui a partagé une vidéo de sa détresse (voir notre diaporama). Dimanche matin, le chanteur a profité d'un instant de détente dans un jacuzzi sur la terrasse en bois. Que demander de plus pour se ressourcer avec sa moitié ?