Laure (Mariés au premier regard) en panique, elle frôle l'accident : "J'ai hurlé"

Mardi 7 février 2023, la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a vécu une grosse frayeur. Une mésaventure que Laure a racontée en story Instagram à ses abonnés le lendemain, toujours sous le choc.

Hier, Laure a quitté son nid douillet en Normandie afin de passer une journée à Paris. Comme elle l'a dévoilé en story, elle a tout d'abord eu un rendez-vous médical (sur lequel elle n'a pas donné de précisions). Elle est ensuite allée chez le coiffeur, l'occasion pour ses abonnés de découvrir le résultat en direct. "Je voulais retourner au blond. On y va étape par étape, car le roux ça ne s'enlève pas comme ça", a-t-elle précisé. L'épouse de Matthieu s'est ensuite rendue à un événement, organisé par Conforama. "Je me suis retrouvée dans la manifestation [contre la réforme des retraites, NDLR]. J'ai mis une heure et demie pour faire Bastille - Voltaire. Au final, j'ai déposé ma voiture sur une place de livraison qui était disponible. Et j'ai pris un vélo pour aller jusqu'à l'event", a-t-elle poursuivi.

C'était très stressant

Laure a ensuite repris un vélo pour regagner sa voiture. Et, sur le trajet du retour pour la Normandie, elle a bien failli avoir un accident. "Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en revenant j'étais au téléphone avec une amie. J'étais sur une voie rapide et là, à la dernière minute, j'ai fait un écart de route pour éviter un cerf qui marchait pépouze sur la route. Enorme... Je ne savais pas que c'était aussi fat. Des petites cannes comme ça qui arrivaient au-dessus de mon capot et un corps juste énorme, avec de grands bois. Hyper impressionnant. Franchement, j'ai hurlé au téléphone, c'était très stressant. C'était la nuit et je n'avais pas les plein phares car il y avait d'autres voitures. Heureusement pour moi que personne ne me doublait à ce moment-là", a révélé la maman de Lya (1 an).

Heureusement, tout est bien qui fini bien donc. Ni le cerf, ni Laure, ni les automobilistes n'ont été blessés. L'ancienne candidate de Mariés au premier regard sera simplement à jamais marquée par cette histoire.