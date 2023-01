Laure (Mariés au premier regard) : Sa fille Lya aux urgences, elle donne des nouvelles de sa paralysie

L'année 2023 commence sur les chapeaux de roues pour Laure et Matthieu ! Ce mardi 3 janvier, les tourtereaux ont eu une grosse frayeur concernant leur fille Lya (née en août 2021). Incapable de marcher, la fillette a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Depuis, le couple qui s'est rencontré et uni durant la cinquième saison de Mariés au premier regard s'inquiète énormément. En attendant le diagnostic officiel, la jeune maman prend conseil auprès de sa communauté et donne régulièrement des nouvelles de sa fille.

Ce mercredi 4 janvier au matin, elle a tenu à remercier ses abonnés pour leur bienveillance et a notamment partager une supposition concernant l'état de santé de Lya. "D'abord, merci d'être aussi concernés et de prendre des nouvelles ! Et ensuite, merci de vos partages d'expérience car j'ai appris une chose grâce à vous : le rhume des hanches existe. Ça se détecte par échographie uniquement, nous n'en avons pas fait mais en lisant tous les messages et les articles, ça y ressemble beaucoup", a-t-elle expliqué après avoir partagé une définition précise de cette affliction. Selon de nombreux sites internet, cette maladie se caractérise effectivement par une vive douleur au niveau de la hanche et empêche la personne atteinte de poser le pied à terre.

Ce n'est rien d'inquiétant

Si Laure et Matthieu étaient très inquiets hier, ils semblent aujourd'hui bien plus apaisés. Pour l'instant, les médecins n'ont rien trouvé de grave et l'état de la petite Lya semble même s'être amélioré. "Dans tous les cas, elle marche aujourd'hui, même si elle boîte encore un peu, ce n'est donc rien d'inquiétant", a ensuite conclu la jeune maman. Voilà qui devrait grandement rassurer le couple, surtout si la fillette reprend peu à peu du poil de la bête et se remet à gambader d'ici peu.

Pour rappel, Laure avait découvert sa grossesse seulement deux mois après son mariage avec Matthieu. Contre toute attente, le couple avait alors décidé de garder le bébé. Près d'un an et demi après la naissance de leur merveille, les deux tourtereaux vivent toujours sur un petit nuage. Pleinement épanouis, ils partagent régulièrement des photos et vidéos de leur petite famille sur les réseaux sociaux.