Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) : Leur fille Lya aux urgences, vive inquiétude

De nombreuses personnalités débutent difficilement l'année 2023. Entre Shanna Kress et Jonathan Matijas qui ont été victimes d'un cambriolage, Justin et Tiffany de Mariés au premier regard qui ont annoncé leur rupture ou Benoît Assadi qui a une grosse grippe, elles ne sont pas épargnées. Et voilà que Laure et Matthieu viennent d'annoncer une triste nouvelle.

C'est dans Mariés au premier regard 2021 que les deux candidats de M6 ont été révélés au grand public. Et dès qu'ils ont appris à se connaître, entre eux c'était une évidence. Leur histoire d'amour a duré au-delà du tournage et, cinq mois après, la jeune femme est tombée enceinte. Une grosse surprise pour le couple. Leur fille Lya est née en août 2021 et les comble de bonheur depuis. Laure et Matthieu partagent dès qu'ils le peuvent leur vie de parents. Et, comme pour tout le monde, tout n'est pas toujours rose.

Le mardi 2 janvier 2023 par exemple, les tourtereaux ont dû faire face à un imprévu. Leur petite Lya a été transportée aux urgences comme l'a confié Laure, en story Instagram. "On a passé la soirée aux urgences car depuis ce matin, Lya ne pose plus le pied gauche au sol et n'arrive plus trop à marcher. Etonnant pour une petite poulette qui court partout habituellement", a tout d'abord écrit la mère de famille.

Lya a passé des examens, dont une prise de sang qui "n'a rien révélé". Laure et Matthieu sont donc rentrés chez eux avec leur fille. "On doit surveiller son comportement sur les jours à venir. En tout cas, ça fait trop mal au coeur de voir son petit bout toute tristounette", a-t-elle conclu. Depuis, l'ancienne candidate de Mariés au premier regard n'a pas donné de nouvelles. Espérons donc pour leur princesse qu'elle se porte mieux et que Matthieu et elle pourront de nouveau la filmer en train de gambader dans toute la maison.

En août dernier, Laure et Matthieu annonçaient de bien meilleures nouvelles. Ils avaient en effet révélé que Lya venait de franchir un grand cap, celui de la marche. Au moment de dévoiler leur programme de la journée, le beau brun avait écrit : "Refaire la pub de la litière, faire une cabane pour la première fois avec mon papa, essayer un brumisateur, aller à la plage. Apprendre à marcher."