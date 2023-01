Justin (MAPR) en froid avec Tiffany depuis leur rupture ? Il brise le silence, leurs enfants évoqués...

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Les candidats de la première saison de Mariés au premier regard (M6, en 2016) Tiffany et Justin ont pris la décision de rompre. Une triste annonce faite par la jeune femme le 1er janvier 2023. Si jusqu'ici, il ne s'était pas encore exprimé, le professeur de sport a brisé le silence, ce mardi 3 janvier.

On les pensait encore fous amoureux. Depuis leur rencontre en 2016, Tiffay et Justin formaient un couple uni. Une belle histoire d'amour qu'ils ont scellée en se mariant en 2018 et en fondant leur famille. Ils ont en effet eu deux filles : Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). La publication de la belle brune pour le Nouvel An a donc profondément attristé leur communauté. "Pour ne pas faire original, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Pour nous, vous l'aurez sûrement compris, elle sera synonyme de changements. Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin, mais une chose est sûre notre famille et nos filles resteront toujours notre priorité. Je vous demanderai de faire preuve de respect concernant cette décision. Merci de votre soutien sans failles, et en route vers 2023 !", a-t-elle écrit en légende d'une photo de ses filles et elle.

Il a fallu attendre ce mardi 3 janvier 2023 pour que son désormais ex-mari s'exprime sur Instagram. A l'instar de Tiffany, il a posté un cliché en compagnie de Romy et Zélie. "Bonne rentrée à toutes et à tous ! Comme vous avez pu le lire sur le post de @tiffany.family notre route amoureuse se sépare mais pas notre route de parents. Ces vacances de fin d'année n'ont pas été très festives car on a beaucoup discuté. On est intelligent, on garde les mêmes objectifs pour nos filles et nous resterons une famille soudée. On va tout donner pour nos filles et penser un peu plus à soi...", a-t-il écrit. Il a ensuite remercié sa communauté pour les messages bienveillants qu'il a reçus et a assuré que malgré tout, il gardait le sourire.