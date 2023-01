Mariés au premier regard : Rupture pour un couple emblématique, l'annonce choc que personne n'a vu venir

En 2016, le public faisait la connaissance de Tiffany grâce à sa participation à l'émission Mariés au premier regard. À l'époque, elle laissait sa chance à Thomas, avec qui elle s'est retrouvée compatible, mais leur histoire n'aura pas fait long feu. Et finalement, la jolie brune a trouvé l'amour auprès d'un autre candidat du programme de M6, Justin. Fous amoureux l'un de l'autre, ils ne tardaient pas à passer les étapes importantes, comme le mariage en 2018 et surtout à fonder une famille. Tiffany et Justin ont en effet eu deux filles, Romy (4 ans) et Zélie (3 ans).

Mais alors que tout semblait aller pour le mieux entre les deux parents, Tiffany a fait une annonce inattendue dimanche 1er janvier 2023 : ils se séparent. "Pour ne pas faire original, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Pour nous, vous l'aurez sûrement compris, elle sera synonyme de changements. Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin", a-t-elle écrit, assurant malgré tout que leur "famille et (leurs) filles resteront toujours (leur) priorité". Et pour elle d'ajouter, sans rentrer dans les détails : "Je vous demanderai de faire preuve de respect concernant cette décision. Merci de votre soutien sans faille, et en route vers 2023 !"

Tiffany pensait vraisemblablement avoir laissé des indices quant à cette rupture mais en commentaires, ses abonnés n'ont pas caché tomber des nues. "Oh bah mince, je n'y aurais jamais cru, rien ne laissait croire à ça", "Triste nouvelle !", "C'était mon couple goal. Le couple dont chacun rêve", "Incroyable cette nouvelle... je suis sous le choc", "Sous le choc ! Vraiment sous le choc. Comment c'est possible ? Pas vous. Tellement triste", peut-on lire entre autres.